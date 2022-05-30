Bakan Nebati tahmini büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladı - Son Dakika
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Bakan Nebati tahmini büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladı

30.05.2022 11:41

Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon ve Türkiye'nin büyüme rakamları hakkında hakkında konuştu. Bakan Nebati, öncü göstergelerin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümeye işaret ettiğini dile getirdi.

Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada bankaların temsilcilerine seslendi. Bakan Nebati, enflasyon ve büyüme rakamları hakkında da bilgiler verdi.

"YÜZDE 7 CİVARINDA BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Bakan Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli ile Türkiye istikrarlı güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

"ENFLASYONA KARŞI ADIM ATMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon karşısında ülkeler önlem alıyor, almaya devam ediyor. ABD enflasyonla mücadele kapsamında 6 ay boyunca 1 milyon varili stratejik rezervlerden kullanmaya başladı. Çin kömür üretiminde yurt içi üretim kapasitesini artırdı. Enflasyonda arz ve maliyet yönlü yükselişin öne çıktığını ve bu nedenle yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz. Adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Gıda, temel ihtiyaç ve tarımsal, elektrikteki KDV indirimleri gibi indirimlerdir. Enflasyonun ardındaki yapısal etmenlere karşı çalışmalarımızı da komite çatısı altında sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZ DAYANIKLI"

Bakan Nebati, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Bankacılık sektörümüz reel sektör ve tasarruf sahipleri arasında köprü görevi görmesi sayesinde ekonomik gelişmede rol oynuyor. Olası şoklara karşı çok daha dayanıklı bir bankacılık sektörüne sahibiz. Bankacılık sektörümüzün sağlam temeller üzerindeistikrarlı ve sağlıklı faaliyet göstermesi için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Finansal sistemin içerisinde yaklaşık %85'lik paya sahip sektörün aktif büyüklüğünün milli gelire oranı %41 seviyesinde. Reel sektörümüzün büyük yatırımlar yapabilmesi ve ölçeğini bulabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynağı bulabilmesi kritik önem arz ediyor, bu nedenle bankacılık sektörünün faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz."

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati tahmini büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladı - Son Dakika


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