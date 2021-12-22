Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' açıklamıştı.

ERDOĞAN: VATANDAŞLARIMIZIN MEVDUATINI DÖVİZE GEÇİRMESİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK

Erdoğan, açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ SİSTEM DUYURULDU, DOLAR ÇAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemi sonrasında günlerdir rekor üstüne rekor kırarak 18,45 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bir anda 12 liranın da altına düştü.

BAKAN NEBATİ DETAYLARI VERDİ, DOLAR 11,50 SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün gece katıldığı canlı yayında yaptığı "mevduat hesabı" bilgilendirmesi ve Merkez Bankası'nın yaptığı "destek" açıklaması kurun daha da düşmesine neden oldu. Art arda gelen açıklamalar sonrası dolar/TL dün gece 11,50 seviyesinin altını gördü.

İŞTE DOLAR VE EURODA SON DURUM

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla 12,50 liradan işlem görüyor. Açıklamalarından ardından dün gece 13,44 seviyelerine kadar düşen euro ise 14,10 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar ve euronun yanı sıra dün gece gram altında da düşüş yaşanırken, 699 liraya kadar gerileyen gram altın ise 718 liradan işlem görüyor.