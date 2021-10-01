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Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi sevindirdi

01.10.2021 11:47
Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi sevindirdi, System.String[]

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova Kapalı Basınçlı Sulama Projesinin uygulama projesi ihalesinin Aralık 2021'e kadar yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tüm çiftçiler adına teşekkür ederek, bu projenin 1956'dan bugüne yapılacak en büyük...

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova Kapalı Basınçlı Sulama Projesinin uygulama projesi ihalesinin Aralık 2021'e kadar yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tüm çiftçiler adına teşekkür ederek, bu projenin 1956'dan bugüne yapılacak en büyük yatırım olacağını bildirdi.

Doğru, konuyla ilgili açıklamasında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin getireceği kuraklık riskine karşı dünyanın en verimli ovalarından birisi olan Çukurova'yı 2050'li yıllara hazırlayacak Çukurova Kapalı Basınçlı Sulama Projesinin uygulama projesi ihalesinin bu yıl yapılacağının duyurulmasının çiftçiyi sevindirdiğini bildirdi.

Doğru, Bakan Pakdemirli'nin, Adana tarımı için sulu tarıma geçilen 1956 yılından bu yana yapılacak en büyük ve en önemli yatırımın müjdesini vermesinin Adana çiftçisinin geleceğe bakışını ümitlendirdiğine vurgu yaptı. Doğru, "Kuraklık riskine karşı daha az suyu yağmurlama ve damlama şeklinde kullanarak su tasarrufunun yanında enerji tasarrufu ve yaz-kış sulu tarım yapma imkanı sağlayacak olan bu projeyle Adana tarımının ekonomiye katkısı artacak ve Adana tarımsal üretim ve hasılada Türkiye'nin üst illeri arasına girecektir" dedi. - ADANA

Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi sevindirdi

Bekir Pakdemirli, Çukurova, Aralık, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika
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