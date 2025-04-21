Ekonomi için kritik toplantılar başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi için kritik toplantılar başlıyor

Ekonomi için kritik toplantılar başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti. New York ve Washington'da birçok yatırımcı toplantısına katılacak olan Şimşek, uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

21.04.2025 09:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yatırımcı buluşmaları başta olmak üzere çok sayıda temasta bulunacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'ye gitti. Temasları kapsamında çok sayıda yatırımcı toplantısına katılacak Şimşek, önde gelen düşünce kuruluşlarında düzenlenecek etkinliklerde konuşacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

BÜGÜN NEW YORK'TA YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Şimşek'in bugün başlayan ziyaretinin ilk ayağı New York olacak. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group tarafından düzenlenecek geniş katılımlı yatırımcı toplantısında portföy yatırımcıları ile reel sektör temsilcilerinden oluşan bir grupla buluşacak Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. New York'taki bu temaslara Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

WASHINGTON TEMASLARI

Bakan Şimşek, 22 Nisan itibarıyla ziyaretini başkent Washington'da sürdürecek. ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen zirveye katılacak Şimşek, burada Dünya Bankası eski Başkanı David Malpass ile birlikte "Finansal Sistemin Geleceği" konulu panelde konuşma yapacak. Şimşek, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde akademisyenler, analistler, politika yapıcılar ve yatırımcıların katılacağı toplantıya da iştirak edecek.

ABD HAZİNE BAKANI BESSENT İLE GÖRÜŞME

Bakan Şimşek, Washington temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşme yapacak. Küresel yatırım bankalarının organize ettiği geniş katılımlı ve dar kapsamlı yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunacak Şimşek, küresel trendlerin yansımalarını ve gelecek dönem önceliklerini paylaşacak. Şimşek, temasları kapsamında G20 Bakanlar Toplantısı'na da katılacak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu gibi çok taraflı kalkınma kuruluşlarının üst düzey yönetimleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi için kritik toplantılar başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Yavaş:
    Çapsız 29 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    mehmet şimşek i toplantıya alacaklar mı ? ben bunu tınladıklarını düşünmüyorum. benim anlamadığım cumhurbaşkanı buna hırsız demişti. hırsız dediği kişiyi ekonominin başına geçirerek ne amaçladı acaba =) 24 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    gez bakalim 21 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    eeee sonraaaa :))) falanda filannn :))) 20 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    görüş bakalım, adamlar konuşmaya değil yapılan fillere bakıyorlar. edeceğiz yapacağız yemiyor 19 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    kelşimşek millete verecek eline 17 0 Yanıtla
  • Hakan Birdoğan:
    Aman toplanın 3 Nisan geliyor 15 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Zammı yuzde 10 deseler yine birkacta vergi zam oldumu cezlar falan tamam bisey bekleyen yok zaten.millet aldı alacagini gordu gorecegini yalanmı 0 0 Yanıtla
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