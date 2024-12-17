Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak

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Milyonlar asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerine konuya değindi. Bakan Şimşek'in "Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" sözleri sonrası vatandaşlar kağıda kaleme sarılıp çıkacak rakamı hesaplamaya başladı.

17.12.2024 07:22  Güncelleme: 07:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında maaş artışlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Bakan Mehmet Şimşek, gıda, eğitim ve ulaştırma gibi temel sektörlerde enflasyonda hissedilir bir yavaşlama başladığını vurgulayarak, 2025 yılında bu düşüşün devam edeceğini söyledi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" değerlendirmelerinde bulundu.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Bakan Şimşek, asgari ücretin de muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • mrtymn null:
    Bu asgari ucretliler çok ağlıyor, ONCE VATAN ELHAMDÜLİLLAH reyiz yolunda herkes feda 23 217 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tamam da sayın bakan kiralarda yüzde 200 arttı bu ne olacak şimdi 210 12 Yanıtla
  • Murat Özden:
    kaşıkla ver kepçeyle al olacak yine heveslenmeyin 177 13 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kiralara bir ayar yapılması lazım ,asgari ücretli eziliyor 156 8 Yanıtla
  • Murat Kanat:
    İNAN SEN BİZDEN DEĞİLSİN. KAÇ YIL ÇALIŞIP BAŞKA HİÇBİR YERE PARA HARCAMAYAN TOGG ALABİLİYOR. 125 15 Yanıtla
  • TAHA PARS:
    enflasyon bugün 47 diyor yıl sonu 45 2 puan nasıl düşürdün hemen yuvarladın 103 6 Yanıtla
  • ismail:
    tahminim 23 bin 800 civarı 66 23 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    En fazla 24 bin 52 12 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Hangi enflasyon ? Gerçek halkın yaşadıgımı yoksa saray ve yancısı TÜİK in enflasyonumu ? Siz hangi ülkede yasıyorsunuz 57 2 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    tanıdyoruz artık dogru boyle olcak sonrada zamlarla geri alcanız 55 1 Yanıtla
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