Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Ekonomi

24.01.2026 12:02
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımlayan Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

"ÜÇ OLUMLU GELİŞME"

Sosyal medya hesabından "Üç olumlu gelişme" başlığıyla bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in kararına ilişkin "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklaması şöyle devam etti:

"Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

FITCH: ENFLASYONUN 2027 SONUNDA YÜZDE 19,5'E DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan; Fitch açıklamasında, Türkiye'nin kredi notunun büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, düşük kamu borcu ve dış finansmana erişimini sürdürebilme geçmişiyle desteklendiği belirtilerek, kredi notu üzerinde baskı oluşturan konulara da değinildi. Açıklamada, Türkiye'de 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağının öngörüldüğü, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ BU YIL YÜZDE 3,5 BÜYÜR"

Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerine de değinilen açıklamada, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının 2026'da yüzde 3,5, 2027'de yüzde 4,2 olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebilirliğine dair güvenin artması, dış tamponların belirgin biçimde güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşmesi ile siyasi şok riskinin azalması veya yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren adımlar atılması durumlarında Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • İsa öz İsa öz:
    Vatandaşa faydası? 41 4 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Türkiye daha rahat dış borç yapabilecek. 1 0
  • Abdullah Yıldırım Abdullah Yıldırım:
    kredi notu düşünce biz bu yapıyı tanımıyoruz demisti 38 3 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    vergiye boğmaya devam 34 3 Yanıtla
  • altinyib altinyib:
    kredi mi çekecez hayırdır bu kadar vergi topliyorsunuz yetmiyor mu size? 30 3 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Yav hadi oradan. 9 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
