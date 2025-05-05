Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın piyasaya etkisi hakkında "İlk 3 gün çok ciddi bir çıkış oldu Türkiye'den, ağırlıklı olarak off-shore. Ama bir sonraki pazar tamamen durulmuştu. Etkisi birkaç gün sürdü" ifadelerini kullandı.

05.05.2025 13:04  Güncelleme: 14:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan süreç Türk kamuoyunda geniş yankı uyandırırken ekonomik anlamda da birçok etkiyi beraberinde getirdi.

"İLK 3 GÜN ÇOK CİDDİ BİR ÇIKIŞ OLDU"

Söz konusu sürecin ekonomik etkileri TGRT Haber canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de soruldu. Bakan Şimşek "İlk 3 gün çok ciddi bir çıkış oldu Türkiye'den, ağırlıklı olarak off-shore. Ama bir sonraki pazar tamamen durulmuştu. Etkisi birkaç gün sürdü. Hatta off-shore'dan girişler de başladı. Fakat daha sonra özellikle ABD merkezli bu ticaret savaşları üzerinden küresel büyümeye ilişkin önemli bir belirsizliğin ortaya çıkması riskten kaçışı ciddi bir şekilde tetikledi.

"BİRÇOK ÜLKEDEN ÇIKIŞLAR OLDU"

Yani herkes nakde dönmeye çalıştı ya da çok güvenli hazine kağıtlarına, o türden tercihler ortaya çıktı. O da tabii Türkiye'yi etkiledi. Dolayısıyla sadece bu faktör etkiledi demek yanlış olur. Her iki faktörün de etkisi oldu. Birincisi içeride siyasi belirsizlik ve çalkantı endişesiyle ortaya çıkan bir talep diğeri ise küresel belirsizlik üzerinden özellikle büyümenin yavaşlayacağı ve risk iştahının azaldığı bir döneme girişin ifadesi olarak karşımıza çıktı. Birçok ülkeden çıkışlar oldu.

"PROGRAMIMIZ BAŞARILI OLMASAYDI..."

Eğer bizim program bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı, Türkiye 2 tane büyük şoku çok sınırlı bir etkiyle atlatabilir miydi? Madem biz dış şoklara karşı kırılganlığı azaltamamıştık, madem biz makrofinansal istikrarı pekiştirememiştik, madem bizim program işe yaramıyordu bu 2 büyük şoku nasıl atlatabildik?" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü
Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bilgehan Göktürk:
    O yüzden borsa hala eksilerde...Yaprak oynamıyor...Ya sen kimi yiyorsun?Gerçekten merak ediyorum...Sana ancak taraftarlarımız inanır diyecem...Artık paralı trölleriniz dışında onlarda inanmıyor... 31 8 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    o bir kaç gün ne kadar para gitti onuda söyleseydin keşke 20 4 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ve o üç gün 30 milyar dolara mal oldu 7 puanlık faiz artışıda cabası milleti aptalmı sanıyorsunuz hala bile dövizi tutmak için cayır cayır para yakıyorsunuz 17 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Kendınızı kandırıyorsunuz herşey ortada borsa çöp oldu istıkrar böylemi çalışana az ama ev kırası petrol elektrık çok zam 13 5 Yanıtla
  • k K:
    cocukmu kandiriyorsun sen Patron borsada 100 milyar, hazinede 50 milyar bati. halen daha borsa duzelmedi 13 3 Yanıtla
  • Huseyın bozkırlı:
    onun için iki aydır siftahsız dükkan kapatıyoruz sayın bakan kendi aranızdaki sorunu sıkıntıyı millete bari yansıtmayın 12 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    evet o 3 günde de 25 milyar dolar yaktınız. allahtan korkun allahtan. bu para o kadar büyük ki 300 bin öğretmen atayıp 10 yıllık maaşlarını peşin ödeyebilirlerdi. 2 bin okul ve 2 bin hastane yapabilirlerdi. bu olaya sessiz kalanlarda en az bunlar kadar suçludur. 5 2 Yanıtla
  • k K:
    Rakibiniz imamoğlu'nu hapse attırmak için doları 3 TL yukarı çıkardınız. Türkiye'nin 550 milya dolar dış borcu var yani halkı bir buçuk trilyon tl zarara soktunuz. Bu parayı vergilerle zamlarla ve karşılıksız para basarak alacaksınız halkta. bu hayinlig ve zararin gelmis geçmiş terörist örgûtlerin hic biri bu ülkeye yüzde 10 nunu dahi yapmadı. 3 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    süren rakam içler acısı emekliye 1 kuruşunu bile vermediniz çöpe gitti 50 milyar dolar 3 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    o zaman neden devlet bankaları durmadan milyonlarca tl borsadan hisse alımı yapıyor ekonomistler söylüyor günlük 0 0 Yanıtla
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