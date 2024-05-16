Bakan Şimşek umutlandıran tabloyu rakamlarla duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek umutlandıran tabloyu rakamlarla duyurdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide uygulanan politikalardan alınan sonuçları rakamlarla duyurdu. Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervinin 134,4 milyar dolara ulaştığını, risk primini gösteren CDS'nin geçen yılın mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak Şubat 2020'den sonraki en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

16.05.2024 18:06
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Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalarla ilgili alınan verim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından rakamlarla duyuruldu. Bakan Şimşek, sosyal medya paylaşımına "Programımız çalışıyor, finans göstergelerimiz iyileşiyor." ifadeleriyle başlayarak "Güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak." yorumunda bulundu.

"TL MEVDUATLARIN TOPLAMDAKİ PAYI 14 PUAN ARTTI"

Bakan Şimşek, finansal göstergelerin mevcut program çerçevesinde iyileştiğini belirttiği paylaşımında risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl Mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı Ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu."

Şimşek, programın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrarın dezenflasyona önemli katkı sağlayacağını da paylaşımına ekledi.

Bakan Şimşek rakam vererek duyurdu: Programımız çalışıyor
Bakan Şimşek umutlandıran tabloyu rakamlarla duyurdu
Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek umutlandıran tabloyu rakamlarla duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bulent Cebeci: Vatandaşa yansımadıktan sonra hikaye... 36 7 Yanıtla
  • Uğur Erdem: Bir Vatandaş olarak Bu ülkenin bir ferdi olarak inanmıyorum artık size inanmıyorum ?? 26 6 Yanıtla
  • Sabri İnce: Çarşı ,pazarda ki rakamlar ile cüzdanda ki rakamlara faydası olacak mı .? 24 1 Yanıtla
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  • Nurettin DEMİR: tabi canım merkez bankasının 818 MİLYAR TL ZARAR ETMESİNDEN BELLİ OLMUYORMU dünyada kur korumalı kadar bedava para dağıtan başka bir ülke varmı acaba 5 1 Yanıtla
  • Murat Doğan: Veriler kağıt üzerinde iyi çıkıyor ama halkın hissettiği enflasyon yüksek 5 0 Yanıtla
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