Bakan Şimşek umutlandıran tabloyu rakamlarla duyurdu

Ekonomi

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Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalarla ilgili alınan verim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından rakamlarla duyuruldu. Bakan Şimşek, sosyal medya paylaşımına "Programımız çalışıyor, finans göstergelerimiz iyileşiyor." ifadeleriyle başlayarak "Güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak." yorumunda bulundu.

"TL MEVDUATLARIN TOPLAMDAKİ PAYI 14 PUAN ARTTI"

Bakan Şimşek, finansal göstergelerin mevcut program çerçevesinde iyileştiğini belirttiği paylaşımında risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl Mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı Ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu."

Şimşek, programın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrarın dezenflasyona önemli katkı sağlayacağını da paylaşımına ekledi.