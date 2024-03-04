Bakan Şimşek: "Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik." - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: "Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik."

Maliye Bakanı Şimşek, motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili yeni bir düzenleme yapmayı düşünmediklerini belirtti. Ankara'da yapılan bir toplantıda konuşan Şimşek, mevcut vergi düzenlemelerinin devam edeceğini vurguladı.

04.03.2024 09:51
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Bakan Şimşek: "Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: 'Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik.' - Son Dakika

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