Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan gerileyerek yüzde 35,4 seviyesine düştüğünü açıkladı. Bu oran, Kasım 2021'den bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon düzeyi olarak kayıtlara geçti.

MAL ENFLASYONU 3,5 YILIN DİBİNDE

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, mal enflasyonu yüzde 28,7 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, temel tüketim ürünlerinde fiyat artış hızının ciddi biçimde yavaşladığına işaret ediyor.

HİZMET ENFLASYONUNDA 45 PUANLIK DÜŞÜŞ

Özellikle kalıcı enflasyonun en zor kısmı olarak bilinen hizmet enflasyonu, geçen yıla göre 45 puanlık düşüşle yüzde 51,2 oldu. Bu oran, Haziran 2022'den bu yana en düşük hizmet enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

DEZENFLASYONLA BİRLİKTE ÜRETİM VE YATIRIM İVME KAZANACAK

Şimşek, kararlılıkla sürdürülen ekonomi politikaları sayesinde dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, bunun da öngörülebilirlik, yatırım ortamı ve finansman koşullarında iyileşmeye katkı sağlayacağını vurguladı. Bu tabloyla birlikte üretkenlik artışı ve kalıcı refah hedefleniyor.