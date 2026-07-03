Bakan Şimşek’ten Dezenflasyon Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Şimşek’ten Dezenflasyon Açıklaması

Bakan Şimşek’ten Dezenflasyon Açıklaması
03.07.2026 11:31
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Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarını ve kira enflasyonunu değerlendirerek dezenflasyon sürecini bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Haziranda aylık enflasyonun yüzde 0,99 olduğunu kaydeden Şimşek, yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek, yüzde 32,1'e düştüğünü hatırlattı. Şimşek, dezenflasyon sürecine ilişkin de, "Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek’ten Dezenflasyon Açıklaması - Son Dakika

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