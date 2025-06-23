Bakan Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

Bakan Şimşek\'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
23.06.2025 09:07
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 nükleer tesisi Tomahawk füzeleriyle vurmasının ardından İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İDDİALARA YANIT

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının piyasalarda büyük deprem yaratacağı ve Türkiye'nin de bu durumdan olumsuz etkileneceği iddialarına ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt gecikmedi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

"GEREKEN TEDBİRLERİ HIZLI VE KARARLI ŞEKİLDE ALIYORUZ"

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

"EKONOMİMİZİN ŞOKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTIRDIK"

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

Hürmüz Boğazı, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Serkan Basar:
    Bu Arkadaş ne dediyse hep tersine odaklandım ve bu güne kadar asla yanılmadım 159 19 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    ulan kandıra kandıra yalan ata ata nereye kadar gidecek sizin bu iktidariniz yeter istifa edin yeter 123 23 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    itibar etmiyoruz sadece ne kadar zam yaparsınız onu düşünüyoruz. 121 14 Yanıtla
  • Emrah Güner:
    Abi bı istifa et artık be gerçekten olmuyor sa olmuyordur. O kadar ülke birincisi ekonomi mezunu gençlerimiz var belki biri gelirde iyi birşeyler olur artık bu neyin hırsı 89 14 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Büyüklerimiz diyorsa dinleyin yaaağğğ :) sıkıntı olmaz zaten herşey mükemmel uçuyoruz daha neğğ allan da yardımıyla bu iş tamam yanığğ 59 8 Yanıtla
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