Bakan Şimşek: Türkiye, uzun soluklu ve makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biri

İstanbul'un Esenyurt İlçesi Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.