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Bakan Şimşek: Türkiye, uzun soluklu ve makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biri - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Türkiye, uzun soluklu ve makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biri

Bakan Şimşek: Türkiye, uzun soluklu ve makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biri

Bakan Şimşek, Türkiye'nin temelde büyüme sorunu olmadığını belirterek, son 20 yılda yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü ve Çin hariç bu kadar uzun soluklu ve makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

31.01.2024 17:13
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Bakan Şimşek: "Temelde büyüme sorunumuz yok. Son 20 yılda büyüme yüzde 5,4 oldu. Çin hariç bu kadar uzun soluklu, makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden bir tanesiyiz"

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Türkiye, uzun soluklu ve makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Türkiye, uzun soluklu ve makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biri - Son Dakika
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