Bakan Şimşek zayıf dış talebe rağmen üretimin güçlenmesini bekliyor

Bakan Şimşek zayıf dış talebe rağmen üretimin güçlenmesini bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, ticaret ortaklarındaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyümenin sürdüğünü belirtti. Küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin güçlenmesini beklediklerini söyledi.
Bakan Şimşek: "Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme sürerken küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin güçlenmesini bekliyoruz"
Kaynak: AA
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