Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın yüksek vizyonu ve talimatlarıyla son 24 yılda demir yollarında başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık. Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı da Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'mız ile birlikte 2 bin 604 kilometreye çıkardık." dedi.

Uraloğlu, Babaeski Garı'nda düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en önemli demir yolu eserlerinden biri olan, Türkiye'nin küresel lojistik gücünü bir üst lige taşıyan projenin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserlerin milletin hizmetine birbiri ardına sunulduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın yüksek vizyonu ve talimatlarıyla son 24 yılda demir yollarında başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık. Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı da bugün Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'mız ile birlikte 2 bin 604 kilometreye çıkardık."

Bakan Uraloğlu, bugün Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın en uzun kesimi olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nı devreye almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısı 14'e çıktı"

Çift hatlı, elektrikli, seviye-1 sinyalli ve saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilen hattın Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi hızlı tren konforuyla buluşturduğunu söyleyen Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığına dikkati çekti.

Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Kapıkule Gar sahasını 253 bin metrekareden 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını 23'ten 42'ye çıkararak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor, Kapıkule'yi bekleme noktası olmaktan çıkarıp kesintisiz bir lojistik geçidine dönüştürüyoruz. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin ve Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olan bu hattımız, proje çalışmaları devam eden Kalkınma Yolu'nun batı ucunda da yer alarak uluslararası doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturacaktır.

69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. İnşallah o kesimi de bu yıl bitmeden hizmete açmayı planlıyoruz."

"Türkiye ve AB ortak çaba sarfetti"

Bakan Uraloğlu, Kapıkule-Çerkezköy hattının Avrupa Birliği ile işbirliği içinde hayata geçirilmesi için uzun zamandır ortak çaba sarf edilen bir proje olduğunu söyledi.

Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi zaman, emek ve gayret ortaya konulduğunun belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hattımızı bugün hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de Avrupa Birliği ile ülkemizi birbirine bağlıyor, işbirliğimizi pekiştiriyoruz. Avrupa Birliği ile bu projedeki işbirliğimizi ulaştırma koridorlarında daha da ileriye taşımak için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü liderliğinizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz.

Sizin kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham veriyor, daha büyük hedeflere yürümemizi mümkün kılıyor. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 27'ye yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda, liderliğinizle daha nice eserlere imza atmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi bu projede de yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zatı devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Projemizi başarıyla tamamlayan yüklenici firmalarımıza, Devlet Demiryolları'mıza, TCDD Taşımacılık AŞ'ye ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileri ile tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."