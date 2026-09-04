Bakan Uraloğlu: Restore edilen tarihi köprü sayısı 532'ye ulaştı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Restore edilen tarihi köprü sayısı 532'ye ulaştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Menemen'deki Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılışında restorasyonu tamamlanan tarihi köprü sayısının 532'ye ulaştığını, 48 köprünün restorasyonunun sürdüğünü açıkladı. Köprü, aslına uygun güçlendirme ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hizmete sunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış töreninde, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet izlerini taşıyan bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

Yalnızca ülkenin ulaşım altyapısını inşa etmediklerini, bu toprakların hafızasını da koruduklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Tarihi yapıları aslına uygun ihya ederek gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz."

Köprünün teknik detaylarına değinen Uraloğlu, yapının 166,5 metre uzunluğa, 6,7 metre genişliğe ve 5 açıklığa sahip olduğunu, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edildiğini söyledi.

Güzergah değişikliğinin ardından yapının Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmalarıyla köprünün yeniden işlevsel kimliğine kavuşturulduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, son 24 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 431 kilometreden 1000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 366 kilometreden 1017 kilometreye çıkarıldığını anlattı.

İzmir-İstanbul Otoyolu ile seyahat süresinin 8,5 saatten 3,5 saate indirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yapımı etaplar halinde süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini dile getirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da son 24 yılda kara yolu yatırımlarında büyük adımlar atıldığını, Türkiye'nin bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aştığını belirterek, bu projelerin yanı sıra tarihi ve kültürel değeri bulunan eserlerin de ayağa kaldırıldığını söyledi.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edilen köprüde kemer, tabliye, gergi, rüzgar kirişleri ve ayaklarda onarım ile güçlendirme yapıldığını, yapının özgün karakteri korunarak geleceğe taşındığını ifade etti.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da 1935 yılında dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik'in girişimleriyle hizmete açılan köprünün ilçe tarihi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Törende, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da konuşma yaptı.

Tarihi Gediz Köprüsü, dua okunmasının ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Menemen, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu: Restore edilen tarihi köprü sayısı 532'ye ulaştı - Son Dakika

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