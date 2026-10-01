Bakan Uraloğlu Soma'daki göçükte kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu Soma'daki göçükte kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Soma'daki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden madenci için başsağlığı diledi; göçük altındaki madencilere sağ salim ulaşılması ve arama kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Kurtarılan madencilere acil şifa diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili arama kurtarma çalışmalarının bir an önce başarıyla sonuçlanmasını dileyerek, kurtarılan madencilere acil şifalar temenni etti.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Göçük altında bulunan madencilerimize sağ salim ulaşılması için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının bir an önce başarıyla sonuçlanmasını diliyor, kurtarılan madencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim madencilerimizi ve tüm emekçi kardeşlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
Acil DurumPolitikaEkonomiGüncelSomaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:08
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu da bahis listesinde
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 20:29:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu Soma'daki göçükte kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei