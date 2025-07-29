Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Kazakistan arasındaki imzalanan anlaşmaların törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldıklarını bildirerek, "Türkiye-Kazakistan kardeşliğini ulaştırma alanında da geleceğe taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, katıldığı toplantılara ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldıklarını aktaran Uraloğlu, "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile Orta Koridor Demiryolu Güzergahı Üzerinden Yük Taşımacılığı için İş Birliği ve İş Geliştirme Anlaşması'nı imzaladık. Modern İpek Yolu niteliğindeki Orta Koridor'un güçlendirilmesi için yapılabilecekleri istişare ettik. Türkiye-Kazakistan kardeşliğini ulaştırma alanında da geleceğe taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.