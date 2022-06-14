Bakan Varank: "KOBİ'lerimiz dönen çarkların en önemli dişlisidir, gözbebeğimizdir" - Son Dakika
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Bakan Varank: "KOBİ'lerimiz dönen çarkların en önemli dişlisidir, gözbebeğimizdir"

14.06.2022 16:28
Bakan Varank: "KOBİ'lerimiz dönen çarkların en önemli dişlisidir, gözbebeğimizdir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programlarında sıklıkla dile getirdiği "Büyümede aslan payı sanayinindir" sözüne atıfta bulunarak, "KOBİ'lerimiz ise dönen çarkların en önemli dişlisidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programlarında sıklıkla dile getirdiği "Büyümede aslan payı sanayinindir" sözüne atıfta bulunarak, "KOBİ'lerimiz ise dönen çarkların en önemli dişlisidir. Göz bebeğimizdir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Turkcell işbirliğinde düzenlenen "İnovasyonla Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü" dijital etkinliği video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesine destek verildiğini hatırlatarak, "Bakınız biz burada daha önce yapılmamışı yaptık. Yatırım yapılacak ürün için müstakbel yatırımcılarımızı yormadan tek bir pencereden işlemlerini bitiriyoruz. Fikirden ürüne kadar her aşamada yatırımcıyı biz yönlendiriyoruz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise burada yaptığı konuşmasında, Turkcell ile KOBİ'lerin somut iş birliği yapmasını hedeflediklerini ve KOBİ'lerin Turkcell ile tedarikçi olmasının yolunu açacaklarını söyledi.

"KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretme esnasında yalnız bırakmayacağız"

Henüz yeterli kapasiteye sahip olmadığını düşünen KOBİ'lerin tedarikçi olmaları için hazırlık yapmalarını sağlayacaklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu hazırlık aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın liderliğinde KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden de faydalanmaları için çalışacağız. Özet olarak KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretme esnasında yalnız bırakmayacağız. Devletimizin tüm imkanlarından faydalanmaları için onları yönlendirecek, desteklerden istifade etmelerini sağlayacağız" dedi.

Tedarikçi olmak isteyen KOBİ'lere şöyle çağrıda bulundu:

"Birazdan Turkcell'in satın alma politikalarını dinleyecek ve sonrasında da görüşmelere başlayacaksınız. Bu görüşmeler esnasında geliştirdiğiniz teknolojilerde eksik kaldığınız noktalar olabilir. Bu noktada ilgili teknolojiyi Turkcell'in talep ettiği standartlara getirmek için devletimizin Ar-Ge desteklerinden faydalanabilirsiniz." - ANKARA

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Bakan Varank: KOBİ'lerimiz ülkemizin geleceği olacak Bakan Varank: KOBİ'lerimiz ülkemizin geleceği olacak 'İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği' gerçekleştirildi 'İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği' gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'KOBİ'lerimiz dönen çarkların en önemli dişlisidir, gözbebeğimizdir' - Son Dakika

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