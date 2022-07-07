Bakan Varank: ya Bir Kere de Mutlu Olun Be - Son Dakika
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Bakan Varank: ya Bir Kere de Mutlu Olun Be

07.07.2022 16:52
Bakan Varank: ya Bir Kere de Mutlu Olun Be

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yapılan eleştirilere, “Ya bir kere de mutlu olun be” diye yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yapılan eleştirilere, "Ya bir kere de mutlu olun be" diye yanıt verdi.

Bakan Mustafa Varank, TOGG ile ilgili eleştiriler üzerine bugün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Varak, "Önce 'Yapamazsınız' dediler. TOGG'u yolların tozunu attırırken görünce, şimdi de 'Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik' diyorlar. ya bir kere de mutlu olun be" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Mustafa Varank, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: ya Bir Kere de Mutlu Olun Be - Son Dakika

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