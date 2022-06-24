Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında ihtiyaç sahibi aileler için yapılan yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, doğal gaz desteği, anaokulu desteği ve Türkiye Aile Desteği Programı hakkında bilgiler verdi.
Türkiye Aile Desteği Programı hakkında konuşan Bakan Yanık, "2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız. Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğal gaz desteği için de "Yardımlarımız 450-1.150 lira arasında değişiyor." dedi.
Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulu ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacakları tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz'' şeklinde konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak - Son Dakika