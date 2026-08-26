Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Edirne’de ayçiçeği hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyünde gerçekleştirilen ayçiçeği hasadına katılırken, hasat sonrasında yaptığı açıklamada, 2026 yılının bereket yılı olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Mecidiye köyündeki ayçiçeği tarlasında biçerdöver ile yapılan hasat sonrası açıklamalarda bulundu. Trakya ve özellikle Edirne'nin Türkiye'nin tarımsal üretimindeki önemine dikkat çekerek, Türkiye'de yetiştirilen çok sayıda ürünün Trakya topraklarında üretilebildiğini vurgulayan Gizligider, bölgenin tarımsal üretim açısından adeta bir laboratuvar niteliği taşıdığını söyledi. Bu yıl birçok ürün grubunda yüksek verim elde edildiğini kaydeden Ebubekir Gizligider, gerek yağışların, gerek güneşlenme oranlarının gerekse toprağın ve üretimin ihtiyaç duyduğu diğer şartların olumlu seyretmesinin verimli bir sezon yaşanmasını sağladığını belirterek "Bu yıl gerçekten bereket senesi" dedi.

"İnanıyoruz ki bu bereket üreticinin cebine de yansıyacak"

Bu yılki bereketin üreticinin cebine de yansıyacağına inandıklarını kaydeden Gizligider, üretimde sürdürülebilirliğin ve devamlılığın tarım açısından temel meselelerden biri olduğunu söyledi. Gizligider, tarımsal üretime destek veren kamu yöneticilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve üretimi sahiplenen herkese teşekkür ederek, sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Hasada, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ve üreticiler de katıldı.