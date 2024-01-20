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Bakan Yumaklı, Antalya'da sebze tohumları satışı ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren serayı inceledi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, Antalya'da sebze tohumları satışı ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren serayı inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da sebze tohumları satışı ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren bir serada incelemelerde bulundu. Yumaklı, Antalya Tarım AŞ'nin sera alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Aşılama yöntemiyle üretilen fidelerin kalite ve hastalıklara dayanıklılık açısından daha iyi olduğunu belirten Yumaklı, Antalya'nın tarımın başkenti olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, Antalya\'da sebze tohumları satışı ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren serayı inceledi
20.01.2024 - 14:59,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da sebze tohumları satışı ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren bir serada incelemelerde bulundu.

Yumaklı, Sera Çalıştayı için geldiği kentte, tohum, fide, çiçek ve işlenmiş sebze üreten, ihraç eden Antalya Tarım AŞ'nin Aksu ilçesindeki sera alanını gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, firmanın önemli faaliyetler icra ettiğini söyledi.

Merkezde aşılama yöntemiyle fide üretimi yapıldığını dile getiren Yumaklı, bu yöntemle titizlikle oluşturulan fidelerin hem kalite hem de hastalıklara dayanıklılık açısından daha iyi olduğunu kaydetti.

Zirai ilaç ve gübre kullanımının minimum dereceye indiğini aktaran Yumaklı, başarılı çalışmalarından dolayı merkez çalışanlarına teşekkür etti.

Antalya'nın tarımın başkenti olduğunu belirten Yumaklı, "Sera üretimi açısından dünyada sayılı ülkeler arasında olmamızın en önemli göstergelerinden bir tanesi Antalya." dedi.

Bakan Yumaklı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, personelle de bir araya geldi.

Kaynak: AA
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