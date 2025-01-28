Bakan Yumaklı'dan Kooperatiflere Destek Mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan Kooperatiflere Destek Mesajı

Tarım Bakanı Yumaklı, kooperatiflerin güçlenmesi için destek vereceklerini açıkladı.

28.01.2025 12:20
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlamalarını istediklerini belirterek, "Bunu yapanlara ilave ekstra destekler vereceğiz. Bir süre sonra da bunu sağlamayan kooperatiflerden desteklerimizi çekeceğiz." dedi.

Yumaklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, dünyada tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Son dönemdeki gelişmelerden sonra dünyanın birçok ülkesinin gıda arz güvenliğini ilk sıraya koyduğuna dikkati çeken Yumaklı, yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin bu konuda güçlü ve dirençli duruşunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Yumaklı, "Elbette bunda son 22 yılda tarım ve orman sektörüne hükümetlerimizin çok yoğun destekleri ve katkıları önemli oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, 2023'te bitkisel üretimde de Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığına işaret ederek, "Son 22 yılda bitkisel üretim miktarımız yüzde 42 artış göstererek, 139 milyon tona yükseldi. Bu artışta, çiftçilerimizin, mühendislerimizin, akademisyenlerimizin, müteşebbislerimizin, kooperatiflerimizin alın teri ve emeği var." diye konuştu.

Türkiye'nin üretiminin ihracata da olumlu yansıdığını belirten Yumaklı, 2023'te Türkiye'nin tarımda ihracatının 31 milyar olduğunu ve bu rakamın 2024'te 32 milyar doların üzerine çıkmış olacağını kaydetti.

Yumaklı, stratejik ürünlerin planlamasının yapılması için üretim planlaması uygulamasını devreye aldıklarını ifade ederek, sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması, işlenmeyen tarım alanlarının tarıma kazandırılması, yeni hayvancılık yol haritası ve tarım sayımı gibi konularda yapılan çalışmalarla ülke tarımını Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

"Tarımsal örgütlere yaklaşık 419 milyon lira hibe verdik"

Tarımsal üretimin en önemli parçasının kooperatifçilik olduğunu dile getiren Yumaklı, küçük aile işletmelerinin bir araya gelmesi için kooperatifçiliğin "biçilmiş kaftan" olduğunu vurguladı.

Yumaklı, üyelerine daha iyi hizmet sunmaları için kooperatiflerin derecelendirmesine yönelik çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, bu kapsamda 105 örgütü "birinci derece tarımsal örgüt" ilan ettiklerini bildirdi.

Yumaklı, kooperatiflerin kurumsal yapılarına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlamalarını istiyoruz. Bunu yapanlara ilave ekstra destekler vereceğiz. Bir süre sonra da bunu sağlamayan kooperatiflerden desteklerimizi çekeceğiz. Amacımız, küçük ölçekli olanların birinci derece altında birleşerek güçlenmeleri ve Bakanlığımızla daha büyük ölçekte projeler yapılmasını sağlamaktır."

Kooperatif yatırımlarına yüksek oranda hibe sağlandığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD II Programı kapsamında tarımsal örgütlere yaklaşık 419 milyon lira hibe verdik. Bu desteklerle beraber 308 proje hayata geçmiş oldu. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında kooperatiflerimiz ve diğer üretici örgütlerimiz tarımsal ürünlerin işlenmesi ve depolanması konularında yüzde 50 hibe almaya devam edecek. Hazine faiz destekli krediler ve devlet destekli sigorta gibi araçlarla yine birinci derece örgütlerimizi, kooperatiflerimizi desteklemeye devam edip onların maliyetlerini azaltacağız."

Bakan Yumaklı, 2025 yılı için hazırlanan "Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"yla kooperatiflerin daha sürdürülebilir, güçlü ve verimli çalışmalar yürütmesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı'dan Kooperatiflere Destek Mesajı - Son Dakika

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