Bakan Yumaklı, Ekim'de tarım sigortasında 2 milyar lira tazminat ödendiğini bildirdi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, Ekim'de tarım sigortasında 2 milyar lira tazminat ödendiğini bildirdi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Ekim'de Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticiye 2 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi. Ödemenin 1,3 milyar lirası dolu, fırtına, sel-su baskını ve yaban domuzu olaylarından yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Ekim tarihlerinde, Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödenen 2 milyar lira hasar tazminatıyla üreticinin yanında olduklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımsal üretime, ekimde 2 milyar lira güvence sağlandığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"1-31 Ekim tarihlerinde, Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödediğimiz 2 milyar lira hasar tazminatıyla üreticimizin yanında olduk. Afetlerin ve iklim risklerinin yükünü çiftçimizin omuzlarından alıyor, üretime sahip çıkıyoruz. Gelin, devletimizin sağladığı prim desteğiyle, TARSİM sigortanızı yaptırın, alın terinizi olası risklere karşı koruma altına alın."

Paylaşımda, 126 milyon lira bitkisel ürün ve sera branşlarında zirai don, 629,9 milyon lira hayvan hayat branşlarında, 1,3 milyar lira dolu, fırtına, sel- su baskını ve yaban domuzu olaylarından ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA
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