Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş\'ta "Vefa İftarı"nda konuştu Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz, başkalarının kaybı üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuşan Yumaklı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acıların halen tazeliğini koruduğunu belirtti.

Yaşanan afet karşısındaki en büyük tesellilerinin Türkiye olarak devletiyle milletiyle tek vücut hale gelmeyi başarması olduğunu ifade eden Yumaklı, "Devletin millet için var olduğunu her zaman tekrar ediyoruz. Güçlü devlet, güçlü Türkiye'den muradımız, öncelikle 86 milyonun huzur ve refahını sağlamaktır. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmada kısa zamanda büyük bir yol kat ettiysek, bu hem devletimizin gücü hem de AK Parti'nin kararlı politikalarıyla olmuştur." diye konuştu.

Felaketin ardından kenti daha dingin, daha güçlü ve daha umutlu bir hava içinde gördüğünü aktaran Yumaklı, kentin Türklüğün ve Müslümanlığın şerefini kahramanlıkla sembolleştirmiş örnek şehir olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, ramazanda komşu coğrafyada yaşanan olayları hep birlikte takip ettiklerini ve üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık değerlerini hiçe sayan bu saldırılar karşısında uluslararası sistemin içine düştüğü acziyet çok açık ve nettir. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bütün bunlara dur diyen sadece tek bir ülke olmanın, barışın ve istikrarın tesisi için çok yönlü diplomatik çabaları sürdüren bir ülke olmanın elbette önemli bir ayrıcalığı var. Biz, başkalarının kaybı üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye, doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir. Bu anlayışla, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atılmaya devam edilmektedir. Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar, milletimizin ortak kader bilincinin ve güçlü birlikteliğinin bir sonucudur. Terörle mücadele 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en sağlam temel taşlarından birisi olacaktır. Derdimiz zevahiri kurtarmak değildir. İstikbalimizi en güçlü şekilde inşa etmektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yılmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini anlatan Yumaklı, milletin desteğiyle vesayet çemberinin kırıldığını, zalime boyun eğmeyen bir Türkiye'nin var olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "dünya beşten büyüktür" ve "daha adil bir dünya mümkündür" diyerek, Türkiye'nin tarihe damgasını vuracak bir ülke haline getirildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş, Ekonomi, Hakim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:28:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.