Bakanlar Tarımsal Eğitim İçin Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ikili görüşme yaptı.

Yumaklı, görüşmeye ilişkin NSosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tekin ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir araya gelerek tarımsal eğitime yönelik çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Yumaklı, "Tarım eğitimini lise düzeyinde daha güçlü hale getirmeyi ve bu alandaki eğitim imkanlarımızdan daha etkili biçimde yararlanılmasını hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri ve işbirliği için kıymetli Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.