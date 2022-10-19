Bakanlık harekete geçti! Kamuda kağıt belge dönemi bitiyor - Son Dakika
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Bakanlık harekete geçti! Kamuda kağıt belge dönemi bitiyor

19.10.2022 09:38
Bakanlık harekete geçti! Kamuda kağıt belge dönemi bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belgelerin elektronik ortama taşınması çalışmalarına devam ediyor. Kamuda kağıt belge dolaşımının tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Kamuda tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve böylelikle büyük oranda tasarrufa gidilmesini amaçlayan dijitalleşme süreci devam ediyor.

KAĞITLAR E-BELGEYE DÖNÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 2017 yılından itibaren geliştirilmesine başlanan 'Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi' kapsamında elektronik harcama talimatı onay belgesi, elektronik ödeme emri belgesi, elektronik fatura, elektronik teminat mektubu, elektronik personel bildirim belgesi gibi e-belgeler ile uluslararası standartlarda e-belge oluşturulurken, diğer tüm belgelerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmaları da sürdürülüyor.

KAĞIT BELGE DOLAŞIMI DİJİTALLEŞECEK

Bu kapsamda harcama yönetim, muhasebe yönetim, taşınır kayıt ve yönetim, kamu personeli harcama yönetim sistemleri ile elektronik tahsilat uygulaması gibi bilişim sistemlerini devreye alan bakanlık şimdi de kamuda kağıt belge dolaşımını ortadan kaldıracak. Böylece belgelerin elektronik ortama taşınması, elektronik imzalı olarak tamamen elektronik ortamda sistemler ve kurumlar arasında dolaşması ve yine tamamen elektronik ortamda Sayıştay'ın denetimine sunulması sağlanacak.

KAĞIT, ZAMAN VE POSTA TASARRUFU

Uygulamayla kamu mali yönetiminde işlemlerin hızlandırılması, kağıt kullanımının tamamen kaldırılması, evrakların harcama ile muhasebe birimleri arasında fiziki dolaşımına son verilerek posta ve kargo masraflarında tasarrufa gidilmesi, arşivleme sorununun çözülerek dijital arşivlemeye geçilmesi ve personel istihdamında verimlilik artışı, denetimin etkinliğinin artırılması ve elektronik denetimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

50 MİLYON KAĞITTAN TASARRUF EDİLECEK

Mevcut uygulamayla ödeme emri için kullanılan yıllık yaklaşık 6 milyon ve kanıtlayıcı belge olarak kullanılan yıllık yaklaşık 50 milyon kağıttan tasarruf edilmesi öngörülüyor.

Bakanlık harekete geçti! Kamuda kağıt belge dönemi bitiyor
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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık harekete geçti! Kamuda kağıt belge dönemi bitiyor - Son Dakika

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