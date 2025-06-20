Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu
20.06.2025 15:56
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit veya tağşiş yapan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak baharat sektörünün önde gelen markalarından Arifoğlu listeye girdi. Markaya ait bir takviye edici gıdada etikette belirlenen vitamin ve minerallerin bulunmadığı tespit edildi. Aynı markanın tatlı kırmızı biber baharının içeriğinde de domates olduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz ekim ayından itibaren gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan işletmeleri düzenli olarak yayımladığı liste ile kamuoyuna açıklıyor. Bakanlığın 19 Haziran'da yayımladığı yeni listede bir skandal daha ortaya çıktı.

VİTAMİNDE ETİKET OYUNU

Baharat sektörünün önde gelen markalarından Arifoğlu'na ait bir takviye edici gıdada etikette beyan edilen vitamin ve minerallerin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık denetimleri sonucu "Hamdard İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ahmet Arifoğlu" ismiyle piyasaya sürülen üründe, Vitamin C, B1, B2, B12 ve Kalsiyum Ekstratları içerdiği belirtilmesine rağmen, laboratuvar analizlerinde bu maddelerin hiçbirine ulaşılmadığını belirledi.

Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

ÖĞÜTÜLMÜŞ KIRMIZI BİBERDE DOMATES TESPİTİ

Öte yandan "Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi Arifoğlu" firma adı ve "Arifoğlu" markasıyla piyasaya sürülen "Öğütülmüş 1KG tatlı kırmızı biber" baharatında domates tespit edildi. İki ürün de bakanlığın listesinde yer aldı.

Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • fatih mazlum:
    Bu arifoglunun urunleri denetimlerde surekli sıkıntılı cikiyor surekli uretime devam ediyor ben bu isten birsey anlamadim bu kacinci 122 0 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Sahibi akepeli olunca dokunan yok adı üstünde adalet kendimize partisi 6 4
  • Kayra Buğra Akcaabatlı:
    köfteci Yusuf da ifşa oldu ama boş masasi yok bırakın bu işleri 39 15 Yanıtla
  • 145353:
    arifoğlunun ürünlerinin hepsi sıkıntılı neden toplamıyorsunuz komple, arkasındaki güç kim awk ya, ürünler satılmaya devam ediyor 33 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    herşeyi devlet körüklüyor bakanlık onunda ifşa etsin artık akar yakıta faiş fiyat uyguluyor devlet bununda soyleyin 23 8 Yanıtla
  • Teona ışık:
    Yuh.Hiçmi vicdan kalmadı ya.!!! 23 0 Yanıtla
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