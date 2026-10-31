Bakanlık örtü altı biyolojik/biyoteknik desteğini 2027 için 6 bin 630 lira belirledi - Son Dakika
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Bakanlık örtü altı biyolojik/biyoteknik desteğini 2027 için 6 bin 630 lira belirledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2027 üretim yılına ilişkin biyolojik ve biyoteknik mücadele destek tutarlarını açıkladı. Örtü altı üretimde paket destek 6 bin 630, açık alanda 2 bin 210 lira olurken destekler bu yöntemleri tercih eden üreticilere verilecek.

Bitkisel üretimde 2027 yılında sağlanacak biyolojik ve biyoteknik mücadele destek tutarları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel ve planlı üretim desteklemelerinde il/ilçe müdürlüğü tarafından her üretim yılında planlama kapsamındaki ürünlerin üretildiği alanların tamamı, planlama kapsamında olmayan ürünlerin üretim alanları ise örnekleme yöntemiyle kontrol edilecek.

Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama veya insansız hava aracı ile gerçekleştirilen kontroller neticesinde yapılan tespitler için üretim yılı planlı üretim kontrol tutanağı, yerinde yapılan tespitler için üretim yılı planlı üretim arazi tespit tutanağı düzenlenecek.

Üreticilerin zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 20 dekar, 2027 yılında en az 10 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi gerekecek.

Bitkisel üretime bulaşan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla kapalı ortamda ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler, zararlı organizmalar ve destekleme ödemesi üretim yılına ait belirlenen destek birim tutarları üzerinden yapılacak.

Açık alanda, aynı üründe iki farklı zararlı organizma için ruhsatlı biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünlerinin kullanılması durumunda, her iki zararlı organizma mücadelesi ayrı ayrı destek kapsamında değerlendirilecek.

Münavebe uygulamaları kapsamında kuru tarım parsellerinde arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri art arda ekilebilecek.

Hatay'ın Kumlu ve Reyhanlı havzalarında üretilen patates ve havuç ürünleri için sulu münavebe kuralları uygulanacak.

Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri

Tebliğ ile 2027 üretim yılı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ürün etmen ve destek birim tutarları da belirlendi. Buna göre, destek tutarı örtü altı için (paket) 6 bin 630 lira, açık alan için (paket) 2 bin 210 lira oldu.

Örtü altı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) üretiminde biyolojik mücadele için 5 bin 570 lira, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 1060 lira, yalnızca feromon kullanan üreticilere ise 550 lira destek verilecek.

Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullananlar 750 lira, domates güvesine karşı yalnızca feromon kullananlar ise 550 lira destekten faydalanacak.

Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, nar, ayva ve armut için 1060 lira, zeytin için 550 lira olarak uygulanacak.

Şeftali ve nektarinde feromon ve tuzak kullananlar için 1060 lira, yalnızca feromon kullanan için ise biyoteknik mücadele destek miktarı 550 lira olarak belirlendi.

Bitkisel üretimde zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadele yöntemlerini tercih eden üreticilere 2027 yılı için sağlanacak destek tutarları şöyle:

ÜrünBiyolojik Mücadele Destek Miktar (TL/da)Biyoteknik Mücadele Destek Miktar (TL/da)
Örtü altı (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kabak)5.5701060 (Feromon+Tuzak) 550 (Yalnızca Feromon)
Turunçgil1.1501060 (Feromon+Tuzak) 550 (Yalnızca Feromon)
Trabzon hurması

1060 (Feromon+Tuzak) 550 (Yalnızca Feromon)
Domates (açıkta)-750 (Feromon+Tuzak) 550 (Yalnızca Feromon)
Elma-1060
Bağ-1060
Zeytin-550
Nar9351060
Ayva

1060
Armut

1060
Şeftali

1060 (Feromon+Tuzak) 550 (Yalnızca Feromon)
Nektarin

1060 (Feromon+Tuzak) 550 (Yalnızca Feromon)

Kaynak: AA
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