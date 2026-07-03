Bakanlık'tan İhale Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Temmuz Salı günü yapılacak ilk ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e (Türk lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık aynı gün, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.
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