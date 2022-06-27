Bakanlıktan BDDK kararlarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bakanlıktan BDDK kararlarına ilişkin açıklama

27.06.2022 14:54
Bakanlıktan BDDK kararlarına ilişkin açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararlara ilişkin, "Bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararlara ilişkin, "Bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde, BDDK tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziran'da attığımız adımların bir devamıdır. Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" denildi.


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Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz... Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz...
Kaynak: DHA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan BDDK kararlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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