Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

Ekonomi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesini daha da genişletti. Bakanlık, vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde ihbar yapabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ekledi. Bu kanallar, belirlenen 10 konuda ihbarları kabul edecek.

"VERGİ İLETİŞİM MERKEZİNE 7/24 İHBAR YAPILABİLECEK"

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla ihbar kanallarına ilişkin olarak; resmi internet sayfamız (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) hizmetleri güncellenmiştir" ifadesi kullanıldı.

WHATSAPP, X VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN İHBAR YAPILABİLECEK

Açıklamada ayrıca, "BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları ("gibihbar" üzerinden "DMDirekt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır" denildi.

HANGİ KONULARDA İHBAR YAPILABİLECEK?

Düşük KDV Oranı Uygulanması IBAN/ PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi Fiş/Fatura Verilmemesi Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması Mükellefiyet Kaydının Olmaması Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması Personel Ücretinin Elden Ödenmesi Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi Tapu Harcının Eksik Ödenmesi Kaçak Ürün Satışının Yapılması

Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.