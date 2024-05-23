Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Vatandaşların ihbarlarını daha kolay yapabilmesi adına mevcut ihbar kanallarını genişleten bakanlık, kanallara WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını da ekledi.

23.05.2024 09:51
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesini daha da genişletti. Bakanlık, vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde ihbar yapabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ekledi. Bu kanallar, belirlenen 10 konuda ihbarları kabul edecek.

"VERGİ İLETİŞİM MERKEZİNE 7/24 İHBAR YAPILABİLECEK"

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla ihbar kanallarına ilişkin olarak; resmi internet sayfamız (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) hizmetleri güncellenmiştir" ifadesi kullanıldı.

WHATSAPP, X VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN İHBAR YAPILABİLECEK

Açıklamada ayrıca, "BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları ("gibihbar" üzerinden "DMDirekt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır" denildi.

HANGİ KONULARDA İHBAR YAPILABİLECEK?

  1. Düşük KDV Oranı Uygulanması
  2. IBAN/ PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi
  3. Fiş/Fatura Verilmemesi
  4. Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması
  5. Mükellefiyet Kaydının Olmaması
  6. Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması
  7. Personel Ücretinin Elden Ödenmesi
  8. Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi
  9. Tapu Harcının Eksik Ödenmesi
  10. Kaçak Ürün Satışının Yapılması

Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.

Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Medya, Instagram, Ekonomi, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • salih gökalp: Sağlık hizmetlerinde şeffaflık yok. Özel hastaneler faturayı genel kesiyor, kalem kalem kesmesi mutlaka pos cihazı kullanması gerekir. Bakanlık hangi hizmet için Özel hastanenin ne kadar ücret alabileceğini kalem kalem yazmalı vatandaş istediği zaman buna ulaşabilmesi gerekir... ÖRNEK Aynı özellikteki iki hastane kan tahliline, mr a ayrı fatura kesiyor. İşlem kısmı Sağlık hizmeti yazıyor. İtiraz halinde sistem bu deniyor. Lokantalar gibi onlar da hangi hizmet için ne ücret alacağını açık ilan etsin Bakanlık kontrol etsin.. 6 0 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: hep sıkmeayea yönelik hiç söyle bi çalışma yapılıyor KDV düşecek ÖTV şöyle olacak yok hep geçir hep geçir 1 2 Yanıtla

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