Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesini daha da genişletti. Bakanlık, vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde ihbar yapabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ekledi. Bu kanallar, belirlenen 10 konuda ihbarları kabul edecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla ihbar kanallarına ilişkin olarak; resmi internet sayfamız (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) hizmetleri güncellenmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları ("gibihbar" üzerinden "DMDirekt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır" denildi.
Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)