Bakla hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti - Son Dakika
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Bakla hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti

14.03.2022 11:05
Bakla hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti

İlkbaharın ilk sebzelerinden biri olan baklanın hasadı, üstündeki çiçekleri vuran soğuk hava nedeniyle 15-20 gün daha ertelendi.

İlkbaharın ilk sebzelerinden biri olan baklanın hasadı, üstündeki çiçekleri vuran soğuk hava nedeniyle 15-20 gün daha ertelendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bakla sezonu, bu yıl henüz başlayamadı. Mevsim normallerinin altında seyreden soğuklar, bitkinin üzerindeki çiçekleri vurdu. Bakla ve bezelye üretimi ile ünlü Kaymakçı Mahallesi'ndeki üreticiler, hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle bakla hasadının mevsim normallerine göre geciktiğini söyledi.

"Bu yıl hasat sezonu gecikti"

Kaymakçı'da bakla üretimi yapan Mehmet Tok, üreticinin geçtiğimiz birkaç yılda baklada istediği fiyatı bulamadığını belirterek, "Birkaç yıldır salgın dolayısıyla pazarlar ve haller kapatıldı. Üretim süreci iyiydi, ama pazarlamada sıkıntı yaşanınca fiyat dengesi oluşmadı. Bu yıl da benzeri sıkıntılar var, ama bu kez hasat sezonu gecikti" dedi.

"Üreticiler baklayı korumak için elyaf kullanıp, geceleri sulama yapıyor"

Üretici Yusuf Şahan ise baklada mart ayı sonuna doğru hasadın başladığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 20 Mart gibi başlayan hasat sezonu, geçtiğimiz hafta yaşanan soğuklar nedeniyle 15-20 gün daha ileri gitti. Soğuk havadan etkilenmemek için kimi üreticiler ürünün üstünü elyaf ile örterken, kimi üreticiler de geceleri sulama yapar. Sulama soğuk havayı kırar, fakat hem elyaf hem de sulama maliyeti arttırır. Tüm maliyetlerde geçen yıla göre ortalama yüzde 100'lük bir artış var. Elektrik fiyatlarındaki astronomik artışlar da sulama maliyetlerini beraberinde arttırdı. Üretici, baklayı kaça satmalı ki maliyeti kurtarabilsin? Bu da belirsiz olduğu için bu yıl eğer pazara gelebilirse bakla fiyatlarında da geçen yıla göre yüzde 100'lük bir artış olması gerekir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Bakla hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti

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Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı Ödemiş'te 25. Konaklı Deve Güreşleri gerçekleşti Ödemiş'te 25. Konaklı Deve Güreşleri gerçekleşti

Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakla hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti - Son Dakika


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