BAKSİFED Heyeti TBMM\'yi Ziyaret Etti

Ekonomi

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), geniş bir sivil toplum kuruluşu (STK) heyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz'in liderliğindeki heyet, ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Ziyaretin devamında, Cumhur İttifakı'nın Antalya, Burdur ve Isparta milletvekilleri ile önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Heyet, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin Antalya, Burdur ve Isparta milletvekilleri ile bir araya geldi.

"Eğitim bir ülkenin uzak geleceğidir"

TBMM'de görüşülmekte olan Sokak Hayvanları Yasası ve Eğitim Yasası üzerine milletvekilleriyle kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Ercan Yavaş, hem Cumhur İttifakı hem de CHP milletvekillerine düşüncelerini aktardı. Ercan Yavaş, "Şu anda meclisimizde görüşülmekte olan eğitim ve sokak hayvanları yasasını çok önemsiyoruz. Eğitim, bir toplumun uzak geleceğidir. Eğitimde bugün atılan adımlar, bir ülkenin 50 yıllık geleceğini etkiler. Bu nedenle eğitim yasası çok ince elenip sık dokunarak hazırlanmalıdır" dedi.

"Sokak hayvanları sorunu gelişmiş ülkelerdeki gibi çözülmelidir"

Ercan Yavaş, hayvan hakları yasasına dair görüşlerini de paylaşarak, "Gelişmiş ülkeler sokak hayvanları sorununu yıllar önce çözdü. Biz de onların izlediği bilimsel yol haritasını referans alarak, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçmek için hızlı ve kapsamlı bir kısırlaştırma hamlesi yapmalıyız" dedi.

BAKSİFED heyeti, milletvekilleri ile şu konu başlıklarında da önemli görüş alışverişinde bulundu: "İşsizlik önleme ve istihdam artırma, eğitim ve ara eleman çözüm önerileri, turizmin sürdürülebilirliği, göç sorunu ve önlemleri, ulaşım sorunu ve çözümleri, havaalanı yer hizmetleri sorunu, belediyeler arası koordinasyon, sanayi ve iş dünyası - belediye iş birlikleri, atık su sorunu ve çözüm önerileri, şehirler arası ulaşım ve otoban yapımı, Burdur Gölü'nün son durumu ve alınabilecek önlemler".

BAKSİFED heyeti, ziyaretin ardından Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder'in manevi huzuruna çıkarak mozoleye çelenk sundu ve Ankara ziyaretini tamamladı. - ANTALYA