Balıkçılar Düşük Fiyatlardan Şikayetçi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkçılar Düşük Fiyatlardan Şikayetçi

Balıkçılar Düşük Fiyatlardan Şikayetçi
14.04.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki balıkçılar, bereketli sezona rağmen düşük fiyatlar ve maliyetlerden yakınıyor.

Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek bereketli av sezonuna rağmen düşük fiyatlar ve artan maliyetler nedeniyle istedikleri kazancı elde edemediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının ekosistemin korunmasına yönelik uygulamaları kapsamında Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönemsel hamsi avcılığının durdurulması, bu yıl balık popülasyonunun artmasına katkı sağladı.

"Gırgır" olarak adlandırılan büyük ölçekli balıkçı tekneleri için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde son seferler yapılırken, küçük ölçekli balıkçılar yaz döneminde avlanmayı sürdürecek.

İldeki 6 balıkçı kooperatifinin bağlı olduğu Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Baykan, AA muhabirine, sezonun çok güzel geçtiğini, balıkçı teknelerinin bol balık avladığını söyledi.

Bu av sezonunda çok balık tutulduğunu dile getiren Baykan, şöyle konuştu:

"Eylül'den kasıma kadar hamsinin bol olması iyi oldu ama balıklar para etmedi. Bizden 15 kilogram balık kasası 300-500 liraya çıkarken tezgahlarda kilosu 100-200 liradan aşağı düşmedi. Bu sene zayıf bir sene oldu. Geçen yıla nazaran bu sene daha fazla tutuldu balık. Kayık başı yaklaşık 200 bin kasa balık çıkmıştır."

Baykan, 15 Nisan itibarıyla teknelerin barınaklarda olacağını, bazı teknelerin şimdiden barınaklara geçtiğini ifade etti.

50 yıldır denizlerde balıkçılık yaptığını belirten Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Niyazi Karataş, av yasağı sayesinde denizdeki balık popülasyonunun artacağını söyledi.

Yasağın çok olumlu olduğunu ancak en önemli sorunlarının yunuslar olduğunu dile getiren Karataş, "Yunus balığı bizi bitiriyor. Senede 100 bin liralık ağı yiyorlar. Bu yıl dip balığına çalıştık. Mezgit, kırlangıç, fener balığı avladık. Kışın yunuslar bize fırsat vermedi." dedi.

Çanakkale

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuri Yılmaz da bölgede bu yıl müsilajın (deniz salyası) görülmemesinin balıkçılar açısından olumlu olduğunu belirtti.

Sezonun genel olarak verimli geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Balık miktarı yüksek olmasına rağmen artan maliyetler, özellikle akaryakıt fiyatları sektörü olumsuz etkiledi." dedi.

Balıkesir

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık da bu yıl hamsi, sardalya ve istavritin yanı sıra torik avcılığından da verim alındığını söyledi. Ancak fiyatların beklentiyi karşılamadığını dile getiren Işık, "Teknelerin önemli bir bölümü sezonu zararla kapattı." diye konuştu.

Işık, hal ile tezgah fiyatları arasındaki farkın tüketimi de etkilediğini belirterek, maliyetlere uygun fiyatlandırmanın sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığına işaret etti.

Nihat Işık, büyük ölçekli balıkçı teknelerine yönelik getirilen ve belirli uzunluğun üzerindeki tekneleri kapsayan düzenlemeler nedeniyle bazı türlerde avcılığın sınırlı kaldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kuzey Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar Düşük Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:12:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Balıkçılar Düşük Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.