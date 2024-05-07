Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Destek Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Destek Veriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Destek Veriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiriciliği yapan üreticilere; 2 bin ana arı yüzüğü ve 196 eşleşmiş ana arı hibe etti. Büyükşehir Belediyesi böylelikle hem üreticilerin sezona 15 gün daha önce başlamalarını sağlıyor, hem de daha kaliteli ve verimli bir bal hasadı almalarına imkan sunuyor.

07.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiriciliği yapan üreticilere; 2 bin ana arı yüzüğü ve 196 eşleşmiş ana arı hibe etti. Büyükşehir Belediyesi böylelikle hem üreticilerin sezona 15 gün daha önce başlamalarını sağlıyor, hem de daha kaliteli ve verimli bir bal hasadı almalarına imkan sunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Kırsal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisi'nde ürettiği ana arıları, üreticilerle buluşturuyor. Karesi ilçesine bağlı kırsal Kabakdere Mahallesi'nde 50 dönümlük arazi üzerinde kurulu olan tesiste, Büyükşehir Belediyesi'nin kalifiye personeli tarafından büyük bir özenle yetiştirilen; 2 bin ana arı yüzüğü ve 196 eşleşmiş ana arı üreticiye hibe edildi. Büyükşehir Belediyesi; Batı Anadolu (Yerli) ırkı ana arıları bal üreticilerine dağıtıp, sezona 15 gün daha erken girmelerini sağlayarak daha kaliteli ve verimli bir bal hasadı almalarına imkan sunuyor. Destekler, başvuru yapan arı üreticilerine sezon boyunca devam edecek.

'Elimizden gelen desteği her zaman sağlayacağız'

Balıkesir'i; arı ve arı ürünleri konusunda en iyi yere getirmek için çalışmalarına ve desteklemelerine devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Şehrimizin arıcılık potansiyeli çok yüksek. Verimli ovaları, bereketli dağları arıcılık için çok elverişli. Bizler de vatandaşlarımızın, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu doğrultuda üretime dahil olması için elimizden gelen desteği her zaman sağlayacağız. Tüm arıcılarımıza bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Desteklerin çok yararlı olduğunu dile getiren arı yetiştiricileri, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Destek Veriyor - Son Dakika

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