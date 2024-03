Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleriyle Öne Çıkıyor

Bursa'da Fahiş Fiyat Artışına Çözüm: Kendi Kasabasında Satıyor

Bursa'da et ve et ürünleri satışlarında yaşanan fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşlar, et alırken tereddüt etmeye başladı. Mehmet Körpe, kendi çiftliğinde beslediği hayvanları aracı olmadan kendi kasabasında satarak fahiş fiyat artışının önüne geçiyor. Vatandaşlar, Körpe Et ve Et Ürünleri'nde kaliteli eti uygun fiyata temin edebiliyor.