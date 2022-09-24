Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında hasat zamanı - Son Dakika
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Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında hasat zamanı

24.09.2022 12:14
Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında hasat zamanı

Balıkesir'de 155 bin dekar alanda birinci sınıf çeltik tarımının yapıldığı Gönen ve Manyas ilçelerinde hasat sezonu başladı.

Balıkesir'de 155 bin dekar alanda birinci sınıf çeltik tarımının yapıldığı Gönen ve Manyas ilçelerinde hasat sezonu başladı.

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden olan iki ilçede, Gönen ve Manyas ovalarındaki arazilerde mayıs ayında ekilen çeltik, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Gönen'de ekim yapılan 85 bin dekar alanda yılda 60 bin ton çeltik, 30 bin ton da pirinç elde ediliyor. Manyas'ta ise 70 bin dekarlık tarlalarda 50 bin ton çeltik, 25 bin ton pirinç üretiliyor.

Ayrıca Gönen'deki 30 fabrikada Türkiye'nin birçok ilinden getirilen 275 bin ton pirinç işlenerek "Gönen" markasıyla satışa sunuluyor.

Manyas Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, AA muhabirine, Gönen baldo pirincinin piyasada tutulan bir ürün olduğunu anlattı.

Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:

"Devletimiz de bu yıl güzel bir fiyat verdi, o yüzden üreticilerimiz de memnun. Baldo çeltiğe 15 lira fiyat verildi. Kalitelerine göre diğer çeltiklerin de fiyatları değişiyor. Bu yıl baldo çeltiğimiz de dahil dönümünden 650-700 kilogram ürün alınıyor. 800-850 kilogram da Osmancık çeltiklerinden ürün alındığı bilgisi bize geliyor."

Kaya, Ziraat Odası Başkanlığı olarak iki kurutma makinesiyle üreticilere hizmet verdiklerini ifade etti.

"Allah herkese dane bereketi versin"

Çiftçilerden Tarık Karacabey de hasattan memnun olduklarını dile getirerek, tüm üreticilere kolaylık diledi.

Enes Ekinci, Gönen'de baldonun yanı sıra başka çeşitlerin de üretildiğini kaydederek, "Gönen çeltik konusunda iyi bir yere sahip, gittikçe gelişiyor. Bölgemiz sulu tarıma çok elverişli." dedi.

Murat Dal da "Hasat sezonumuz bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun, Allah herkese dane bereketi versin. Bu sene verim güzel, memnunuz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında hasat zamanı - Son Dakika

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