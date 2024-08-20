Balıkesir'de bamya hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de bamya hasadı başladı

Türkiye'nin önemli bamya üretim merkezlerinden birisi olan Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bamya hasadı başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç'li üreticilerden yaklaşık 10 ton bamyayı sınıfına göre kilosu 90 liradan alma garantisi verdi.

20.08.2024 21:52
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Balıkesir'de bamya hasadı başladı

Alım garantili bamya hasadı başladı

Başkan Akın " Türkiye'de büyük bir öneme sahip olan bu bölgede Balıkesir'de Bamya üreten çiftçilerimizin ürünlerini satın alma garantisi veriyoruz".

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bamya alımına başladı

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli bamya üretim merkezlerinden birisi olan Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bamya hasadı başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç'li üreticilerden yaklaşık 10 ton bamyayı sınıfına göre kilosu 90 liradan alma garantisi verdi. Başkan Ahmet Akın "Türkiye'de büyük bir öneme sahip olan bu bölgede Balıkesir'de Bamya üreten çiftçilerimizin ürünlerini satın alma garantisi veriyoruz." dedi.

Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen bamya hasadına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın çiftçi kadınlar ile birlikte bamya hasadı yaptı. Bamya hasadı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Gömeç'teyiz. Türkiye'de büyük bir öneme sahip olan bu bölgede Balıkesir'de bamya üreten çiftçilerimizin ürünlerini satın alma garantisi veriyoruz. Bu süreçte verdiğimiz garanti de normal piyasa fiyatının yaklaşık yüzde yirmi beş üstünde bir fiyat. Biz ne yapacağız? Biz bu ürünleri sadece ürün olarak değil, aynı zamanda katma değerli yüksek olarak ürün olarak piyasaya sunacağız. İhracat da edeceğiz. Bununla ilgili şirketimize talimatımızı verdik. Oradaki genel müdürümüz ve tüm ekiplerimiz bununla ilgili pazar araştırmasını yaptı."dedi.

Tarımsal üretimde planlamanın önemine değine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın "İlk önce planlamayı ortaya koyduk. Hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Planlama olmayan hiçbir işin başarılı olmasına imkan yok. Planlama yapmazsanız toprakta ürün kalır. Planlama yapmazsanız çiftçi evine ekmek götüremez. Planlama yapmazsanız çiftçimiz toprağı terk eder. İşte biz Türkiye'de örnek olmak için yola çıktık ve çiftçimizin ürününün hak ettiği değeri alması için de mücadele ediyoruz."dedi.

Bamya başta olmak üzere çiftçilerin bereketini artırmak istediklerini ifade eden Başkan Akın "Bamyayı toplamak kolay iş değil. Hiçbir ürünü toplamak kolay iş değil. Bunun bir bedeli var. Bunun emeği var. Bunun karşılığı var. Bu topraklar için topraklarda çalışan, üreten annelerimizin, ablalarımızın, babalarımızın, ailemizin geçim kaynağını, evinin bereketini arttırmak için bir çalışma başlattık. Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz bu konuda Türkiye'de bir öncü olacaktır. Her zaman şunu söylüyorum, planlanmayan hiçbir işin sonu kazanç değil. Planlanmayan işin sonucu ya sefalet oluyor, ya zarar oluyor, ya ziyan oluyor."dedi.

Bamya hasadı sonrasında büyükşehir belediyesi tarafından oluşturulan bamya alım merkezini ziyaret eden Başkan Ahmet Akın burada yapılan çalışma hakkında bilgiler verdi. Başkan Akın, toplanan bamyaların işlemden geçirildikten sonra banma çipsi olarak piyasaya farklı katma değerli bir ürün olarak sunulacağını ifade etti. Düzenlenen etkinliğe Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de bamya hasadı başladı - Son Dakika

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