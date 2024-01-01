15:29 •
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi•
Balıkesir'de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu. - BALIKESİR
Son Dakika › Ekonomi › Balıkesir'de 210 gramlık ekmeğin gramajı düşürülerek fiyatı artırıldı - Son Dakika