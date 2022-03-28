Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı

28.03.2022 17:16
Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca üreticilere hibe olarak verilecek koçların kura çekimi yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca üreticilere hibe olarak verilecek koçların kura çekimi yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kırsal kalkınma dairesince Manyas'ta 40 üreticiye verilecek olan merinos koçların hak sahiplerini belirlemek için Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kura çekimi gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleşen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı kura çekiminde, kuraya 144 üretici katılırken, 40 üretici damızlık koç almaya hak kazandı. Koç bedelinin 7 bin 400 TL olduğu bunun yüzde 75'lik kısmı olan 5 bin 550 TL'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Kalkınma Dairesi tarafından, geri kalan yüzde 25'lik bölümü bin 850 TL'nin ise kura sonrası isimleri açıklanan 40 üretici tarafından banka hesabına yatırılacağı belirtildi. Damızlık merinos koçların üreticilere dağıtımının ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katılımıyla 9 Nisan Cumartesi günü Gönen ilçesinde yapılacağı açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı

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Türk Lirası, Balıkesir, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı - Son Dakika


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