Balıkesir'de Tıbbi Bitki Üretimi İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Balıkesir'de Tıbbi Bitki Üretimi İncelemesi

Balıkesir\'de Tıbbi Bitki Üretimi İncelemesi

Bölge Müdürü Alkan, safran ve salep üretim alanlarındaki projeleri inceledi ve destek sözü verdi.

08.11.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Erkan Alkan, bölgedeki tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim alanlarını genişletmek ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla başlatılan deneme çalışmalarını yerinde inceledi. Alkan, özellikle safran ve salep üretimi yapılan alanlarda yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerde, safran ve salep üretimi gibi yenilikçi projelerin bölge tarımına sağladığı potansiyel katkılar ele alındı. Ayrıca, mantar üretimi ve örtü altı sera üretimi gibi farklı tarımsal alanlarda uygulanabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Alkan, tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin, bölge çiftçileri için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini belirterek, bu alandaki üretim kapasitesinin artırılmasının bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, örtü altı sera üretimi ve mantar yetiştiriciliği gibi projelerin de yerel ekonomiye olan katkılarının büyük olacağına dikkat çekti.

Alkan, bölgedeki tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla bölge çiftçisinin rekabet gücünü artırmak adına gerekli destek ve teşviklerin sağlanmaya devam edileceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Tıbbi Bitki Üretimi İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:26 CHP’li vekilden Esenyurt’taki polislere: Öcalan TBMM’ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi CHP'li vekilden Esenyurt'taki polislere: Öcalan TBMM'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 18:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Tıbbi Bitki Üretimi İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.