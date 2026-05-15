Balıkesir\'de toplu ulaşıma zam

Balıkesir'de toplu ulaşım ücretlerine zam geldi. Zamlı yeni tarife, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında kabul edildi.

Alınan kararla yapılan düzenlemeye göre dolmuş ücretleri 30 liradan 37 liraya yükselirken, kredi kartı ile biniş ücreti 40 lira oldu. Öğrenci tarifesi ise 19 liradan 24,5 liraya çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüslerinde de fiyatlar yeniden belirlendi. Tam bilet ücreti 25 liradan 32 liraya yükselirken, öğrenci bileti 15 liradan 19 liraya çıktı. Balıkesir'de toplu taşıma ücretlerine en son Ağustos 2025'te zam yapılmıştı.

Yeni tarifenin 18 Mayıs pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi. - BALIKESİR