Balıkesir\'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 647 Bin 154

Balıkesir'de şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 647 bin 154'e ulaştı. Türkiye'de şubat 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumumu (TÜİK) 'ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 647 bin 154 oldu. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'si otomobil, yüzde 32,7'si motosiklet, yüzde 9,2'si kamyonet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,5'i minibüs, yüzde 0,8'si otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldığı açıklandı. - BALIKESİR