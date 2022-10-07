Balıkesir haberi: Ayvalık'ta kooperatif mutfağında kış hazırlıkları - Son Dakika
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Balıkesir haberi: Ayvalık'ta kooperatif mutfağında kış hazırlıkları

07.10.2022 15:59
Balıkesir haberi: Ayvalık'ta kooperatif mutfağında kış hazırlıkları

Balıkesir ekonomi haberi | Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde kurulan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi hayata geçirdiği Kooperatif Üretim Mutfağı'nda kadınlar, kooperatif mağazalarında satılmak üzere domates salçasından erişteye, reçel çeşitlerinden kurutulmuş yöresel ürünlere...

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde kurulan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi hayata geçirdiği Kooperatif Üretim Mutfağı'nda kadınlar, kooperatif mağazalarında satılmak üzere domates salçasından erişteye, reçel çeşitlerinden kurutulmuş yöresel ürünlere birçok ürünle kış hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özellikle genç işsizler ve kadın üreticilerin yararına çalışacak şekilde planlanan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin başarılı bir grafik çizdiğini, mahalle evlerindeki kadınların katılımıyla üretilen gıda ürünlerinin satıldığı kooperatif mağazalarının da ülke genelinde ilgi odağı olduğunu söyledi.

Başkan Ergin, "Tadilatı yaptığımız eski Küçükköy Hizmet Binası'nda profesyonel malzemelerle kurulan mutfakta, bir araya gelen kadınlarımızın, kışın tüketilmek üzere hazırladıkları ürünler kooperatif aracılığıyla satılıyor. ve geleneksel lezzetler hem üretimdeki kadınlar için hem de kooperatif için gelire dönüşmüş oluyor" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilkbaharda Altınova'da bulunan tarlada dikimi gerçekleştirilen salçalık domates, biber ve kurutmalık patlıcanların hasat edilip kadınlar tarafından kooperatif mutfağında el emekleriyle işlendiğini belirtti. Başkan Ergin "Kadınlarımız için oluşturduğumuz bu kooperatif çatısı gün geçtikçe büyüyor ve gelir kapısı oluyor. Evlerin kışlık ihtiyaçları kooperatif mağazalarında vatandaşlarımızla buluşturacak. Kadınlarımız ürettiği ürünlerin karşılığını aldığı zaman daha da çok üretecekler ve bu bizim için mutluluk kaynağı" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Mesut Ergin, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir haberi: Ayvalık'ta kooperatif mutfağında kış hazırlıkları - Son Dakika

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