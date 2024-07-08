Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 7. Geleneksel Kiraz Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 7. Geleneksel Kiraz Şenliği düzenlendi

Balıkesir\'in Sındırgı ilçesinde 7. Geleneksel Kiraz Şenliği düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Gözeren mahallesinde Sarıcaova Yaylasında düzenlenen 7. Geleneksel Kiraz Şenliği, mahalle sakinleri ve çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Şenlikte, imece usulü pişirilen hayır yemekleri ikram edildi ve yöresel oyunlar sergilendi. Ayrıca, Gözeren mahallesinde üretilen kirazlar da katılımcılara ikram edildi.

08.07.2024 20:50  Güncelleme: 20:52
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gözeren kırsal mahallesi Sarıcaova Yaylasında 7. Geleneksel Kiraz Şenliği gerçekleşti.

Ulus Dağı eteklerinde eşsiz bir yaylaya sahip kirazıyla meşhur olmuş, Gözeren mahallesinde bereketli olması dileğiyle hasat sezonunda geleneksel şenlik ve hayır gerçekleştiriliyor.

Sarıcaova yaylasında kurulan kazanlarda imece usulü pişirilen hayır yemekleri ziyaretçilere ikram edilirken, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sergilenen yöresel oyunlarda şenliğe güzellik katıyor. Gözeren mahallesinde üretilen ve Dünya geneline ulaşan kirazlar katılımcılara da ikram edildi.

İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Başkan yardımcısı İsmail Sönmez, meclis üyeleri, mahalle sakinleri ve çevre il ve ilçelerden vatandaşlar şenlikte bir araya geldi.

Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin, dayanışmanın artmasını sağladığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak " Eşsiz doğal güzelliklere sahip ilçemizde muhteşem bir yerdeyiz. Gözeren mahallemizde Sarıcaova Yaylasında mahalle sakinlerimizin düzenlediği geleneksel kiraz şenliğinde bir araya geldik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlarını Allah kabul etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 7. Geleneksel Kiraz Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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