Balıkesir Ticaret Odası, 2022-2026 çalışmalarını değerlendirdi, plaket takdim edildi - Son Dakika
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Balıkesir Ticaret Odası, 2022-2026 çalışmalarını değerlendirdi, plaket takdim edildi

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Balıkesir Ticaret Odası, 2022-2026 çalışmalarını değerlendirdi, plaket takdim edildi
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Balıkesir Ticaret Odası (BTO), dönem sonu meclis toplantısında 2022-2026 yılları arasındaki çalışmalarını değerlendirdi. Başkanların konuşmalarının ve oda çalışmalarını anlatan videonun ardından meclis üyelerine plaket takdim edildi.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO), dönem sonu meclis toplantısında 2022-2026 yılları arasındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Balıkesir Ticaret Odası binasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Meclis toplantısının ardından BTO Meclis Başkanı Okan Telaşeli ve Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula konuşma yaptı.

Odanın dönem içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı videonun gösterilmesinin ardından??????? meclis üyelerine plaket takdim edildi.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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