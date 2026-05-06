Balkan Pazarı Kura Çekimi Heyecanla Başladı
Edirne'de Balkan Pazarı için stant açmak isteyen esnaflar kura çekimine katıldı.

Edirne'de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Balkan Pazarı için beklenen kura çekimi başladı. Pazarda stant açmak isteyen çok sayıda esnaf ve katılımcı, belirlenen alanlarda yer sahibi olabilmek için kura çekimine katıldı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan süreçte heyecanlı anlar yaşandı.

Yoğun katılım dikkat çekti

Kura çekiminin yapıldığı alanda çok sayıda esnafın hazır bulunduğu görüldü. İsimlerin tek tek okunması ve yer numaralarının belirlenmesi sırasında katılımcılar sonuçları dikkatle takip etti. Zaman zaman alkışların yükseldiği salonda, kura sonucu yer sahibi olan esnaflar memnuniyetlerini dile getirdi.

Satış alanları tek tek belirlendi

Gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Balkan Pazarı'nda kullanılacak satış noktaları da belirlenmeye başladı. Yetkililer, kura sürecinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ve tüm başvuru sahiplerine eşit fırsat tanındığını ifade etti.

Esnaf hazırlıklara başlayacak

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleri belli olan esnafların kısa süre içerisinde stant hazırlıklarına başlaması bekleniyor. Tezgah kurulumu, ürün yerleşimi ve alan düzenlemeleriyle birlikte pazarın açılışına yönelik çalışmalar hız kazanacak.

Vatandaşlar pazarı bekliyor

Her yıl büyük ilgi gören Balkan Pazarı, hem Edirne halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından yakından takip ediliyor. Balkan ülkelerine özgü ürünlerin satışa sunulduğu pazar, alışverişin yanı sıra sosyal hareketlilik açısından da kente canlılık katıyor.

Ekonomiye katkı sağlıyor

Yerel esnaf için önemli bir ticaret alanı oluşturan Balkan Pazarı'nın, bu yıl da kent ekonomisine katkı sunması bekleniyor. Özellikle yoğun ziyaretçi trafiğiyle birlikte şehir merkezindeki ticari hareketliliğin artacağı öngörülüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
