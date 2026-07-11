Balon Balığı Avcılarına Yeni Destek Ödemeleri

İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinde üst limitler yeniden düzenlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bine kadar her bir adet için 35 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adet olan üst limit 1 milyona çıkarıldı. Söz konusu türler için destekleme tutarı her bir adet için 10 lira olarak uygulanacak.